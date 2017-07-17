В Нидерландах открыт мемориал в память о погибших в катастрофе рейса МН17

В Нидерландах возле амстердамского аэропорта Схипхол открыт мемориальный парк, посвященный памяти жертв авиакатастрофы лайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс МН17

Трансляцию церемонии открытия вели ведущие нидерландские СМИ, передает "ДС" со ссылкой на "Европейскую правду".

(визуализация проекта)

В марте в мемориальном парке было высажено 298 деревьев, по количеству жертв катастрофы, которые формируют зеленую ленту.

Сегодня там открыли памятный мемориал - металлическую стену высотой 4 метра и 16 метров в ширину.

"Сталь символизирует собой горе. Когда идет дождь вы можете увидеть на стене следы воды", - сказал автор проекта.

У стальной стены расположен большое глаз, в котором высечены имена погибших.

"Отражающая поверхность смотрит вверх. Я хотел показать связь между жертвами катастрофы и их родными", - добавил автор.

Имена 298 погибших пассажиров и членов экипажа зачитали члены их семей, а 17 детей возложили цветы к мемориалу.

Церемонию открытия посетили король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой, премьер Нидерландов Марк Рютте и иностранные политики.

Напомним, сегодня, 17 июля, третья годовщина авиакатастрофы Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", в которой погибли 298 человек.



Как сообщала "ДС", в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины против России украинская сторона будет настаивать на причастности России к авиакатастрофе Boeing-777 рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Эксперты Bellingcat назвали "Бук" номер 332 вооруженных сил РФ единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing рейса MH17.