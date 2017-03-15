В Нидерландах проходят парламентские выборы

Сегодня в Нидерландах переизберут нижнюю палату парламента В Нидерландах открылись первые участки для голосования на выборах депутатов в нижнюю палату парламента. Участки будут открыты до 9 часов вечера по местному времени ( до 10 по киевскому), сообщает DW.

Главным претендентом на победу является Либеральная партия нынешнего премьер-министра Марка Рютте, которая подняла свои рейтинги на фоне конфликта с Турцией. На втором месте, согласно опросам, находится "Партия свободы" ультраправого популиста Герта Вилдерса, которой прогнозируют 24 места в парламенте против 29 у партии Рютте. Третье место удерживает Христианско-демократическая партия, лидер которой обещал "выбросить в мусорник" соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в случае своей победы.

Прогнозировано никто из партий не наберет больше 20% мест в парламенте, что означает коалиционное правительство. Более того, коалиция будет состоять не менее, чем из пяти партий.

Ранее издание Financial Times писало, что популіста Вильдерса в Нидерландах поддерживают плохо образованные избиратели. Основу избирателей "Партии свободы" составляет население городов с огромным рабочим классом, таких как Роттердам. Но в Амстердаме у популистов мало сторонников, хотя в обоих городах очень большое количество иммигрантов. Однако уровень образования у населения отличается. Таким образом, чем более образованное население, тем меньше оно симпатизирует Вільдерсу.

Тем временем, правые популисты Нидерландов потеряли лидерство в рейтинге за две недели до выборов. Партия Вилдерса уступила партии нынешнего премьера Марка Рютте впервые за последние четыре месяца.