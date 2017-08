В Нью-Йорке на фасаде отеля Трампа появилось изображение Путина (фото)

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и подписью "Happy to help, bro!" (Перевод: "Рад помочь, бро")

Как сообщает Мeduza, на фасад здания были спроектированы изображение флага России с надписями "Follow the money" (перевод: "Следуй за деньгами") и "Крепись, братан".

фото: https://twitter.com/igorvolsky

Перед зданием маршировали люди в форме и с флагом России в руках.

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI - igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.

Организатор этой акции - журналист и мультимедийный художник Робин Белл из Вашингтона. Он назвал акцию "Follow the money".

A Putin projection now on top of Trump Soho in NYC pic.twitter.com/qbSNoGOBPo - igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.

Business Insider пишет, что проекция с изображением Путина появилась после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер собрал большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Источники The Wall Street Journal подчеркивали, что это означает выход расследования на новый уровень.