В Нью-Йорке ООН торжественно открыла 72 сессию Генеральной Ассамблеи

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник начала работу 72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации, которая традиционно продлится до сентября следующего года.

Новым председателем сессии стал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, которого привели к присяге накануне, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Объявляю сессию 72-й Генеральной Ассамблеи ООН открытой", - объявил новый глава во время торжественной церемонии в зале пленарных заседаний. Читайте также: Климпуш-Цинцадзе просит Штаты поддержать миссию миротворцев ООН на Донбассе

Одним из главных событий сессии станут генеральные дебаты и встречи высокого уровня, которые начнутся 19 сентября. Ожидается, что на них в Нью- Йорк съедутся главы около 100 стран и правительств. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в этих мероприятиях, а также выступит на пленарном заседании Генассамблеи и встречи Совета Безопасности ООН.

Как сообщил накануне в эксклюзивном интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН, наша делегация сосредоточит внимание на необходимости развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Читайте также: Миссия ООН видит существенные расхождения в данных о пропавших без вести на Донбассе

Российский президент Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятиях в Нью-Йорке. По крайней мере, это официально подтвердил Кремль.

Напомним: генеральная Ассамблея является основным органом ООН, который принимает решения по отдельным важным вопросам, в том числе рекомендации в отношении мира и безопасности и выборы членов СБ ООН. На повестке дня работы Генассамблеи также могут находиться другие вопросы, по которым также проходят голосования.