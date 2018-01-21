В Нью-Йорке закрыли Статую Свободы, Белый дом не отвечает на звонки граждан (фото)

В США остров Эллис и статую Свободы закрыли "до дальнейшего уведомления", а служба Белого дома по связям с общественностью перестала обрабатывать телефонные звонки граждан

Статую Свободы в Нью-Йорке временно закрыли для посещения из-за прекращения работы правительства США. Об этом сообщается в Twitter музейного комплекса.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические катера на остров Эллис к статуе Свободы, появились таблички, на которых написано, что доступ к памятнику временно ограничен "до дальнейшего уведомления".

Из-за прекращения финансирования госучреждений в стране также временно закрыли многие музеи и национальные парки.

"Не все национальные парки открыты, но мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить их максимальную доступность", - написал в Twitter министр внутренних дел США Райан Зинке.

Кроме того, служба Белого дома по связям с общественностью перестала обрабатывать телефонные звонки граждан. Теперь при звонке слышится запись автоответчика.

"К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства. Поэтому правительство приостановило работу", - говорится в аудиосообщениях.

Отметим, что правительство США 20 января приостановило работу после того, как Белый дом и Конгресс не смогли договориться о его финансировании. Госслужащие будут вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. Пока неизвестно, как долго продлится остановка работы госсектора.

В частности, демократы требовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году. Речь идет и о DACA - программе, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

Президент США Дональд Трамп считает парламентариев-демократов виновными в приостановлении работы правительства.

"Демократы гораздо больше обеспокоены незаконными мигрантами, чем нашими военными и безопасностью на наших южных границах. Они легко могли договориться, но решили поиграть в политику Shutdown, - отметил Трамп.

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