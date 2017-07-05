В обход санкций: российские оккупанты доставили в Крым запрещенную продукцию

Российские оккупанты, несмотря на санкции, ввезли на территорию аннексированного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Siemens.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Агентство отметило, что пока неизвестно, знали ли в Siemens о передаче оборудования в Крым, однако, по мнению юристов, это действие подвергает компанию под обвинение в обходе санкций или в недостаточных проверках того, куда отправлялась продукция.

В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не доставляла турбины на территорию Крыма и соблюдала правила относительно контроля экспорта. При этом он не ответил на вопрос, знали ли в Siemens о трансфере и будут ли они обслуживать эти турбины.

По данным Reuters, турбины нужны России для двух крымских электростанций. В частности, это необходимо, чтобы выполнить обещание президента России Владимира Путина по обеспечению энергоснабжения полуострова после незаконной аннексии.

Агентство уточнило, что в Крым доставили две турбины для использования на электростанции в Севастополе. По словам источника, их разгрузили в порту Севастополя, после чего провели подготовительную работу по установке и вводе в эксплуатацию турбин.

Другой инсайдер уточнил, что турбины прибыли из российского города Тамани за 16 км от полуострова.

Кроме того, официальный представитель в энергетическом секторе Крыма подтвердил, что турбины были сделаны Siemens.

Как сообщал "Обозреватель", крупная международная компания наладила бизнес в Крыму в обход санкций.