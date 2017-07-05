В ОБСЕ подготовили резолюцию о деоккупации Крыма и Донбасса

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовил резолюцию о деоккупации Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В проекте документа Россия признается "государством, которое оккупирует". Также отмечается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "русских гибридных сил".

ПА ОБСЕ в резолюции призывает Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории Крыма, а также заявляет о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Уважение закрепленных в Хельсинкском заключительном акте принципов нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов, а также призываем Российскую Федерацию воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексию Автономной Республики Крым", - говорится в проекте резолюции.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

По его словам, уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего он оперативно будет внесен в Верховную Раду.

Президент Порошенко, в свою очередь, пояснил, что разработанный законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривает ряд мер по возврату оккупированных территорий и определяет их правовой статус. По его словам, заявление Турчинова не следует трактовать как как попытку перейти к военному положению.

Отметим, что 26 июня в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон представил Порошенко свой план деоккупации Донбасса.