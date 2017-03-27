В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления свободы выражения мнений

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия и свободы выражения мнений.

"После вчерашних событий и событий последних дней я снова призываю белорусские власти воздержаться от использования любой формы санкций или чрезмерной силы для подавления инакомыслия и законного права на свободу выражения мнений", - говорится в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэля Георга Линка.

Он осудил неоправданное применение силы со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов в Минске и других городах страны.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметил, что задержание и неоправданное применение силы против демонстрантов, а также в отношении правозащитников и журналистов вызывают серьезную обеспокоенность.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но до объявленного заранее места сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого до тысячи активистов стали двигаться к центру Минска из другого места, но вскоре были остановлены милицией, прошли массовые задержания. США и ЕС осудили задержания участников акции в Минске.