В ОБСЕ призвали прекратить насилие в парламенте Македонии

Австрийское председательство в ОБСЕ в официальном твиттере призвало прекратить беспорядки и насилие в македонском парламенте в Скопье.

«Мы осуждаем инциденты в Скопье. Необходимо немедленно прекратить насилие. Нужно восстановить спокойствие и порядок», — говорится в тексте сообщения.

Активисты движения «За единую Македонию» ворвались в здание парламента, после того как оппозиция избрала спикера парламента в обход общей процедуры, затем в зале заседаний начались драки и беспорядки. Бойцы спецназа освободили несколько десятков депутатов.