В ОБСЕ призвали прекратить насилие в парламенте Македонии

28 апреля 2017, 00:31
 В мире Источник: Газета.RU (Россия)

Австрийское председательство в ОБСЕ в официальном твиттере призвало прекратить беспорядки и насилие в македонском парламенте в Скопье.

«Мы осуждаем инциденты в Скопье. Необходимо немедленно прекратить насилие. Нужно восстановить спокойствие и порядок», — говорится в тексте сообщения.

Активисты движения «За единую Македонию» ворвались в здание парламента, после того как оппозиция избрала спикера парламента в обход общей процедуры, затем в зале заседаний начались драки и беспорядки. Бойцы спецназа освободили несколько десятков депутатов.

 

Источник: Газета.RU (Россия)
 
 
 