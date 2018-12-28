В официальном вестнике ЕС опубликовали решение о продлении санкций против РФ

В официальном журнале ЕС было опубликовано решение Совета ЕС от 21 декабря о продлении еще на полгода санкций против России.

Соответствующее решение появилось в номере за 28 декабря.

Таким образом, санкции вступят в силу 29 декабря. Они продлятся полгода - до 31 июля 2019 года.

Напомним, в четверг, 13 декабря, лидеры стран Европейского Союза решили продлить санкции против России еще на полгода. Впоследствии это решение утвердил Совет ЕС 21 декабря.

31 июля 2014 года ЕС принял решение о введении третьего уровня санкций против Российской Федерации, которые касаются энергетического и финансового секторов, продукции военного и двойного назначения. Это были так называемые экономические и секторальные санкции. Их действие продолжается Евросоюзом каждые полгода.

ВидеоКурт Волкер прогнозирует введение дополнительных санкций из-за российской агрессии

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины сейчас находится в Брюсселе, где обсуждает дальнейшие шаги с европейскими союзниками. С руководством Евросоюза в Брюсселе сегодня встречался и украинский премьер Владимир Гройсман. Там состоялось заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС.