В ООН отреагировали за запуск ракеты КНДР

Запуск Пхеньяном ракеты в сторону Японии является помехой для диалога по корейской проблеме. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Этот пуск подрывает региональную стабильность и безопасность, а также - усилия по созданию возможности для диалога", - говорится в обнародованном на сайте ООН заявлении генсека.

Вместе с тем Гутерриш призвал северокорейское руководство выполнять свои международные обязательства и добиваться возобновления каналов связи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Пхеньян осуществил запуск ракеты в сторону Японии в ночь на 29 августа. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск ракеты и призвал Пхеньян отказаться от своих ракетных программ.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассматривает все возможные варианты в качестве ответной меры на запуск ракеты КНДР.