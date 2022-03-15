В ООН підрахували, скільки громадян покинули Україну з початку війни

Майже половина усіх українських біженців – це діти.

15 березня на щоденному брифінгу Організації Об'єднаних Націй повідомили, що з початку російського вторгнення кількість біженців з України уже сягнула 3 мільйонів осіб.

Речник Міжнародної організації з міграції Поль Дійон заявив, що з цих 3 мільйонів осіб 1,4 мільйона – це діти, а близько 157 тисяч осіб іноземці, які проживали в Україні.

Найпопулярнішим шляхом виїзду з України залишається Польща. З 24 лютого її кордон перетнули 1,8 мільйона українців (ця цифра враховує й тих, хто не залишився в Польщі, а поїхав у інші країни Європи).

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