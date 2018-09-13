В ООН призвали РФ предоставить международным миссиям доступ в оккупированный Крым

В ООН в очередной раз призвали Россию предоставить международным миссиям по правам человека доступ в оккупированный Крым.

Об этом сегодня во время презентации второго доклада о ситуации с правами человека в Крыму сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, передает корреспондент РБК-Украина.

Фрейзер уточнила, что второй доклад охватывает период с 13 сентября 2017 по 30 июня 2018 года и основывается, в частности, на 200 интервью с жителями оккупированного Крыма.

"Несмотря на неоднократные дипломатические усилия, Российская Федерация продолжает отказывать управлению ООН по правам человека в доступе к Крыму. Это противоречит резолюциям Генеральной Ассамблеи, которые подтверждают, что крымский полуостров является частью территории Украины и призывают Российскую Федерацию обеспечить доступ международных мониторинговых миссий по правам человека в Крым... Мы продолжаем вести дискуссию с дипломатической точки получении доступа к Крыму", - сказала она.

По словам Фрейзер, в новом докладе в частности отмечается, что РФ пренебрегла своими международными обязательствами, как оккупационного государства, чем нарушила международное гуманитарное право.

"В частности, РФ ввела в Крыму свое российское право", - отметила она.

Кроме этого, как сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН, за последние 10 месяцев ощутимых улучшений на территории оккупированного Крыма не произошло.

"Мы задокументировали тяжелые нарушения прав человека, как: произвольное содержание под стражей, похищения и насильственное исчезновение и другое... Мы призываем власти Российской Федерации в Крыму прекратить произвольные обыски объектов частной собственности, принадлежащих крымским татарам и воздержаться от принудительного применения в Крыму законодательства России. Мы также призываем РФ выполнить постановление Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса", - отметила Фрейзер.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании Совета ООН по правам человека планируется заслушать информацию о ситуации в Украине.