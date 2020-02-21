В ООН Венгрия снова подняла вопрос об украинском "законе об образовании"

Во время дебатов касательно ситуации на оккупированных территориях Украины глава МИД Венгрии раскритиковал языковые нормы украинского закона об образовании.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, его страна выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. В частности, он напомнил о суммах выделенных на поддержку Украине средств, гуманитарной помощи и инвестициях, передает "Крым.Реалии.

"Я хотел бы напомнить Генеральной ассамблее, что Венгрия выделила 225 миллионов евро на поддержку Украины с 2014-го года. Мы финансируем восстановление и функционирование больниц, школ и церквей. Мы профинансировали закупку вакцин для детей, кроме того, мы внесли свой вклад в обеспечение продовольствием детей в школах и детских садах. Кроме того, наши действия на востоке Украины привели к тому, что было выделено 60 миллионов инвестиций, это создало новые рабочие места и обеспечило приток доходов от налогов в бюджет Украины. Но вы знаете, что деньги все проблемы не решают. Поэтому я хотел бы отметить, что мы лечили 33 военнослужащих из Украины в больницах в Венгрии, которые пострадали на востоке Украины. Мы приняли 236 детей из Украины, которые провели у нас летние школьные каникулы. Это дети украинцев, которые оказались погибшими или получили ранения в боях на востоке Украины. Кроме того, мы профинансировали создание станции чрезвычайной помощи на Донбассе", - министр иностранных дел Венгрии

Помимо этого, Сийярто в очередной раз привлек внимание к вопросу о языковом пункте нового украинского закона об образовании.

"Борьба Украины с Россией привела к тому, что были приняты такие правовые положения, которыми ущемляются права венгров на самобытность, язык, самоуправление ... Когда речь идет о нарушениях прав хотя бы одного венгра, это нас уже заботит. Мы, венгры, будем, конечно же, выступать за территориальную целостность и суверенитет Украины, мы и далее будем оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям. Вместе с тем хотелось бы ожидать, что новое законно избранное руководство Украины урегулирует указанную проблему. Мы выступаем за диалог, понимаем, что это взаимные шаги. Надеюсь, уже в этом году мы сможем сообщить Генеральной ассамблеи, что преодолели проблему", - министр иностранных дел Венгрии.

Ранее Сиярто встретился с министром образования Украины Анной Новосад и предложил поправки в языковых статей закона об образовании. Однако глава Минобразования отвергла их как неприемлемые.

В мае 2018 года власти Венгрии начали блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО. Причиной Будапешт назвал нарушения прав венгерского национального меньшинства, проживающего на Закарпатье, через новый Закон Украины "Об образовании", которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно государственный язык.

Вице-премьер-министр Украины в начале 2020 года заявил, что Венгрия не является проблемой в отношениях с НАТО.

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