В операції з підриву складів у Чехії брали участь шість офіцерів ГРУ

В операції з підриву складів з військовою амуніцією наприкінці 2014 року на сході Чехії у Врбетицях були задіяні щонайменше 6 офіцерів ГРУ, а не лише відомі Чепіга та Мішкін.

Це з'ясували центр розслідувань Bellingcat і чеський журнал Respekt, передає Укрінформ.

Операція, за їх висновком, була більш масштабною, ніж повідомлялося раніше. Задіяні в ній були принаймні 6 агентів ГРУ з підрозділу 29155, члени яких здійснюють акти насильства за межами Росії.

Відомі лише дві операції за межами Росії, в яких брав участь власне керівник підрозділу ГРУ 29155 Андрій Авер'янов, що свідчить про їх важливість для Москви. Одна з цих операцій - підрив складів на чеській Мораві. Авер'янов особисто керував цією операцією.

Журналісти, які зібрали дані про пересування агентів, місця їх зупинок вважають, що операція у Врбетицях мала відбутися трохи раніше, але з незрозумілих причин була перенесена на тиждень. Наявна інформація показує, що деякі члени підрозділу 29155 прибували до Чехії протягом 2014 року через сусідні країни, а також провели підготовчу місію у Швейцарії. Перші два члени підрозділу прибули окремо на початку 2014 року: Сергій Федотов прилетів до Праги 26 січня 2014 року, ще раніше Bellingcat, The Insider та Respekt ідентифікували його під справжнім ім'ям - Денис В'ячеславович Сергєєв. Він також є третім нападником на подвійного агента Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія, у 2018 році.

Сергєєв повернувся з Праги до Москви через тиждень, 2 лютого 2014 року. Через два тижні до Праги прибув інший член підрозділу 29155 Єгор Гордієнко (він подорожував під прикриттям як Георгій Горшков), який пробув там тиждень і під'їхав 24 лютого 2014 р.

Саме Сергєєв та Гордієнко виїхали до Болгарії через рік - у той час, коли Еміліан Гебрев, відомий болгарський торговець зброєю, став жертвою спроби отруєння. Пізніше з'ясувалося, що ГРУ намагалася отруїти його.

Сергєєв та Гордієнко не вперше подорожували разом. У вересні 2014 року обидва агенти вилетіли з Москви до Женеви, зареєструвалися в готелі і наступного ранку взяли в оренду BMW 116. Вони повернули його через п'ять днів із 545 кілометрами пробігу. Раніше телефон Сергєєва знаходився в гірському районі Шамоні, де, за даними західних спецслужб, знаходиться логістична база підрозділу 29155.

Під час операції "Врбетице" командир підрозділу Авер'янова використовував фіктивний паспорт, виданий на ім'я Андрія Овер'янова. Він потрапив до Європи рейсом російської компанії "Аерофлот", який приземлився у Відні 13 жовтня 2014 року. Двома днями раніше в Австрію прибув інший співробітник підрозділу - Микола Єжов. Він також подорожував під вигаданим прізвищем. Одночасно з Єжовим агенти Чепіга та Мішкін прилетіли з Росії до Праги. У той же час ще два члени підрозділу 29155 переїхали до Європи під справжніми іменами - Олексій Капінос та Євген Калінін.

Під час прикордонної перевірки в аеропорту Ружине Чепіга та Мішкін показали свої сфальшовані паспорти на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова, в анкеті в графі про професію було вказано "продавці спортивних товарів" (те ж саме, що вони вказали в інтерв'ю Russia Today 4 роки потому).

Чепіга та Мішкін мали відкриту дату повернення. Під час свого короткого перебування в Празі Чепіга опублікував фотографію з центру Праги у своїй тоді функціонуючій соціальній мережі.

У той час, коли вони з Мішкіним переїхали до Морави ближче до складу Врбетице та проживали в готелі "Коррадо" в Остраві, член підрозділу 29155 Миколай Єжов орендував машину в Австрії.

Гіпотеза полягає в тому, що Єжов забрав Авер'янова на орендованій машині у Відні, і вони обоє вирушили до Острави, де зустрілися з Чепігою та Мішкіним, щоб допомогти їм підготуватися до операції (в Авер'янова в цей час був вимкнений мобільний телефон, він включився знову 16 жовтня вдень, тобто після вибуху у Врбетицях).

Як з'ясувала чеська поліція під час розслідування, публічно заявленою метою Чепіги та Мішкіна було відвідати склад боєприпасів у Врбетицях.

Оператор видав дозвіл на в'їзд у Врбетице на період з 13 по 17 жовтня. Вибух у складі боєприпасів N 16 стався 16 жовтня о 9:25. Поліція ще не має прямих доказів того, що обидва чоловіки фізично потрапили в комплекс, але вважають цю гіпотезу реалістичною.

На той час, коли у Врбетиціх вибухнуло, Чепіга та Мішкін сідали на рейс "Аерофлоту" до Москви у Відні. Літак злетів о 10:05 ранку. Того ж дня до Відня повернувся також командир частини Авер'янов та Єжов; Авер'янов вилетів до Москви вечірнім рейсом о 22:26.

У той час, коли Чепіга та Мішкін мали знаходитись у Врбетицях, за даними поліції, зброю мали забрати зі складу, її повинен був придбати болгарський торговець зброєю.

Детективи працюють також над тим, чи планував згаданий бізнесмен Еміліан Гебрев, що зброя могла бути спрямована в Україну чи Сирію проти сил, які протистоять Росії у війні. Якби це було так, а зброю знищили за допомогою вибухового пристрою, розміщеного у вантажі, це зашкодило б репутації Гебрева як бізнесмена перед партнерами.

За даними поліції та прокуратури, вибух мав статися за межами чеської території. Бомбу мали закласти на два склади боєприпасів, і з обох мали забрати зброю в жовтні. Якщо ця гіпотеза відповідає дійсності, то вибуховий пристрій на першому складі вибухнув передчасно з незрозумілих досі причин. Однак ключових доказів - пускового механізму - так і не знайдено.

Після того, як уряд Чехії оприлюднив справу, торгова компанія Гебрева EMCO опублікувала заяву, в якій зазначила, що наприкінці 2014 року вона не вивезла з Чехії жодних боєприпасів, і тому жоден боєприпас не був знищений під час вибуху. Однак чеські слідчі наполягають на своєму. "Я б вірив доказам, які отримали ми", - сказав у понеділок генеральний прокурор Павел Земан на пресконференції в уряді.

Спроможність чеських силовиків вирішити складну справу (крім поліції у справі брала участь і контррозвідка BIS) засвідчив колишній директор британської розвідки MI6 Джон Саверс.

"Не слід дивуватися тому, що російські спецслужби діють по всій Європі, і я думаю, що чехи все дуже добре склали до купи. Все це має почерк російської розвідувальної операції, і я думаю, що у чехів є ті двоє, які намагалися вбити (подвійного агента) Сергія Скрипаля в Солсбері. Я думаю, що у них є вагомі докази проти них", - сказав він.

За словами Саверса, європейські держави знають лише про десяту частину "агресивної" діяльності російських спецслужб на їх території".

Як повідомлялося, уряд Чехії заявив у суботу, що два російські агенти ГРУ, Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, стоять за вибухом складу боєприпасів у Врбетицях у жовтні 2014 року, в результаті якого загинули двоє громадян Чехії.