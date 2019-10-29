В Палате представителей определили дату голосования по резолюции об импичменте Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что принято решение проголосовать по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября,

Об этом сообщает The Washington Post.

Резолюция установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей.

"Эта резолюция устанавливает порядок проведения слушаний, которые открыты для американского народа, разрешает публикацию стенограмм показаний, излагает процедуры передачи доказательств в Судебный комитет при рассмотрении возможных статей импичмента и устанавливает права на надлежащую процедуру для президента и его адвоката", - заявила Пелоси.

По словам одного из членов Палаты представителей Джима Макговерна, решено презентовать резолюцию на этой неделе, чтобы "обеспечить прозрачность" расследования импичмента.

В Палате представителей это будет первое официальное голосование по процедуре импичмента.

Голосование формализует процедуру импичмента, после чего члены Республиканкой партии не смогут говорить о том, что расследование незаконно и безосновательно.

После голосования за резолюцию начнется следующий этап расследования. Если ранее свидетелей допрашивали за закрытыми дверями, то теперь их показания обнародуют, а последующие допросы будут проводить публично.

Источники из Демократической партии утверждают, что сейчас в комитетах обсуждается вопрос о том, чтобы публичные слушания состоялись до Дня благодарения, а импичмент Трампу был объявлен до Рождества (25 декабря). Ранее была опубликована полная стенограмма скандального разговора Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, во время которого шла речь о расследовании "дела Байдена". Из-за этого разговору Трампу грозит импичмент.

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Жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским написал сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), некоторое время работавший в Белом доме.