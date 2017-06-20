В Палате представителей США отложили голосование по новым санкциям против РФ

Демократы обеспокоены тем, что отправка законопроекта о санкциях в комитет даст администрации Трампу возможность его смягчить.

Законопроект, который может ударить по России экономическими санкциями, и ограничить право президента США снимать санкции, несмотря на большую двухпартийную поддержку, был направлен руководством республиканцев в Палате представителей Конгресса в комитет иностранных дел для пересмотра.

Как сообщает Associated Press, представитель демократов в комитете Элиот Энгель заявил об обеспокоенности тем, что отправка законопроекта о санкциях в комитет даст администрации Трампу возможность смягчить его. Такой шаг на фоне многочисленных расследований насчет вмешательства России в президентские выборы 2016 года может вызвать протест среди демократов и некоторых республиканцев.

"Республиканское руководство должно немедленно рассмотреть законопроект, чтобы Палата представителей могла проголосовать за него и отправить его на стол президента", - сказал Энгель в своем заявлении. Любой другой вариант, добавил Энгель, "остановит этот процесс и даст Белому дому время, чтобы смягчить это ключевое усилие по привлечению Кремля к ответственности".

Любые существенные изменения в законопроект должны согласовываться с версией Сената, добавил представитель демократов.

Эшли Стронг, пресс-секретарь спикера Палаты представителей Пола Райана, сказала в электронном письме, что Райан считает, что Конгресс должен сделать больше для ответственности России.

Председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что он работает над созданием двухпартийной поддержки законопроекта. Он подчеркнул свою заинтересованность в освещении "опасной деятельности России".

Ройс добавил, что Россия не останется абсолютно безнаказанной.

Как сообщал УНИАН, 15 июня сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, двое были против.

Санкции против РФ являются частью закона, который позволяет вводить санкции против Ирана за поддержку регионального терроризма и развития программы по разработке баллистических ракет.

Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание для России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.