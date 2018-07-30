В Париже на фасаде мэрии разместят фото Сенцова

В понедельник, 30 июля, мэр Парижа разместит фотографию украинского политзаключенного, незаконно осужденного в России, Олега Сенцова на фасаде мэрии

Об этом сообщается на Facebook-странице Save Oleg Sentsov.

"Завтра парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4- м муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дипломаты Польши и США готовят заявление с требованием освободить Сенцова.

Европейский суд по правам человека призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он начал еще 14 мая, и согласиться на лечение.

Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Великобритания требует от России немедленно освободить Олега Сенцова и незаконно осужденного в Крыму Владимира Балуха.

Более 50 украинских художников просят Сенцова прекратить голодовку.