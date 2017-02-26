В Париже возле Эйфелевой башни прошла акция "Крым - это Украина"

В день сопротивления Крыма российской оккупации активисты из общественной организации "Сеть народной дипломатии Global Ukraine" провели под Эйфелевой башней в Париже акцию "Крым - это Украина"

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепарова.

"День сопротивления оккупации Крыма российской 26 февраля. Партнеры МИП - сеть народных дипломатов Украины GlobalUkraine - в Париже вышли под Эйфелеву башню в поддержку акции "Крым - это Украина", - отметила она.

Активисты, держа в руках флаг Украины, выкрикивали: "Крым - это Украина" и "Героям слава!".

Напомним, что сегодня в Киеве проходит Марш солидарности с крымскотатарским народом

