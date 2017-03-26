В парламенте Канады зарегистрировали петицию о предоставлении Украине летального оружия

В парламенте Канады зарегистрирована электронная петиция e-968, которая призывает начать поставки Украине оборонного летального оружия.

Кроме передачи Украине оружия, документ призывает правительство Канады подписать соглашение об оборонном сотрудничестве с Украиной и внести ее в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию. Этот список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 35 стран среди которых Ботсвана, Россия, Саудовская Аравия и Колумбия, но нет Украины.

Инициатором петиции является бывший депутат федерального парламента Канады Юрий Шимко. Документ уже получил поддержку от депутата от Консервативной партии Джеймса Безана.

Петиция была зарегистрирована 21 марта, голосовать можно до 19 июля. Если за это время петиция наберет 500 голосов, ее нужно будет вынести на рассмотрение в сессионный зал парламента. Правительство Канады должно будет дать письменный ответ в течение 45 дней.

6 марта в Украину отправились 200 канадских военных инструкторов, которые будут тренировать украинских военных в рамках программы украинско- канадского сотрудничества UNIFIER, продолжающейся с августа 2015 года.