В парламенте Молдовы не дадут Додону отменить ассоциацию с ЕС

Правящая в Молдове коалиция во главе с Демократической партией выступает за безоговорочное продолжение вектора европейской интеграции, а сближение страны с Евросоюзом остается фундаментальным направлением внешней политики государства.

Об этом говорится в заявлении Демократической партии, обнародованном в связи с заявлением президента Игоря Додона о возможном аннулировании Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"Демократическая партия Молдовы выступает категорическим противником высказанной президентом Игорем Додоном позиции об аннулировании Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы готовы нейтрализовать любую попытку аннулирования этого Соглашения", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается также, что "инициатива Игоря Додона о подписании рамочного Меморандума с Евразийским союзом лишена юридической силы, так как отсутствуют реальные механизмы реализации такого политического проекта, который не пользуется политической поддержкой в Молдове".

"Внешнеполитический вектор Республики Молдова определяется в Кишиневе, а не во время различных официальных визитов за рубежом", - отмечается в заявлении.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции в Москве, что, в случае победы на следующих парламентских выборах в 2018 году Партии социалистов, он готов поддержать инициативу об аннулировании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.