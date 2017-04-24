В ПАСЕ потребовали отставки президента

В Парламентской ассамблее Совета Европы требуют отставки Педро Аграмунта с должности президента ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением сегодня в Страсбурге на сессии ПАСЕ выступил депутат Италии Микеле Николетти.

После этого ряд депутатов поднялись со своих мест и поддержали заявление аплодисментами.

"Нужно, чтобы вы проявили политическую ответственность и сложили свои полномочия председателя Ассамблеи, чтобы продемонстрировать, что серьезная ошибка несет за собой серьезные последствия", - подчеркнул Николетти.

Это предложение в своих выступлениях поддержали и другие депутаты ПАСЕ.

Аграмунт сказал, что принял к сведению эту позицию и после обеда сообщит, будут ли обсуждать ее завтра на публичных слушаниях. Он прервал пленарное заседание на 10 минут после того, как депутаты стали требовать ответа на вопрос, готов ли он к публичному обсуждению его визита в Сирию.

Напомним, в Украине жестко раскритиковали членов ПАСЕ за визит в Сирию.

по материалам: УНИАН