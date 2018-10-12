В ПАСЕ призвали Россию вернуть Польше обломки самолета Качиньского

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 12 октября приняла резолюцию, в которой призвала Россию незамедлительно вернуть Польше обломки президентского авиалайнера Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. «Россия должна была вернуть обломки и другие материалы, связанные с крушением, сразу после завершения технического расследования крушения в январе 2011 года»,— говорится в докладе, подготовленном представителем фракции Европейской народной партии, голландским депутатом Питером Омцигом.

«Отказ российских властей вернуть обломки и другие вещественные доказательства — это злоупотребление правом»,— отмечается в документе.

При этом исландский политик, представитель фракции социалистов в ПАСЕ Сунна Аверсдоттир, представившая доклад вместо Питера Омцига, напомнила: Россия и Польша в целом сходятся во мнении, что причина трагедии — несчастный случай, однако «имеются разногласия». В частности, российская сторона «возлагает всю ответственность на экипаж самолета», а польская сторона утверждает, «что виноваты диспетчеры, которые передавали неправильную информацию» на борт самолета.

Тем не менее, отказ вернуть обломки «вызывает спекуляции со стороны Польши по поводу того, что России есть, что скрывать»,— отметила госпожа Аверсдоттир.

В ходе обсуждения резолюции польские политики называли результаты расследования катастрофы «странными», отмечали «отсутствие сотрудничества с российской стороны» по вопросу крушения, настаивали на том, что обломки самолета — собственность Польши. Также они напоминали: Варшава по-прежнему не исключает версию, что на борту самолета произошел взрыв.

«Даже террористы из ДНР согласились отдать обломки самолета MH17», потерпевшего крушение в Донецкой области в 2014 году, отметил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Он высказал мнение, что «Российская Федерация уподобляется террористам, но ведет себя гораздо хуже». Польский депутат Доминик Тарчиньский подчеркнул, что принятая резолюция — «не просто документ об обломках самолета, это документ о польском достоинстве». Литовский депутат Эгидиюс Варейкис подчеркнул: если Москва передаст обломки самолета, она «передаст остатки надежды» на возможность сотрудничества России и Европы.

Напомним, самолет выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями и упал на землю. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, а также известные польские политики и почти все высшее военное командование Польши.

Екатерина Мареева, Страсбург