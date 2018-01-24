В ПАСЕ Россию признали агрессором

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине

В резолюции ПАСЕ признали Донбасс оккупированным, а Россию страной- агрессором. В документе сказано о немедленном освобождении узников и недопустимости нарушения их прав.

Также в резолюции призывают важность беспрепятственного допуска международных организаций к ОРДЛО.

Автором доклада выступил литовский депутат Егидиус Варейкис, который заявил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу. Политик сообщил, что в результате войны на Донбассе и оккупации Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек, количество пострадавших превысило 24 тыс. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.

Докладчик также подчеркнул, что люди, которые живут в ОРДЛО, не имеют средств на пропитание, незаконные вооруженные формирования также ограничивают их свободу передвижения.

Варейкис отметил, что оккупация Крыма повлияла на местное население, в частности РФ начала политику дискриминации в отношении крымских татар. Он подчеркнул, что в международном гуманитарном праве такие действия считаются военным преступлением.

"После оккупации в 2014 году 44 украинцы исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, 17 были уволены, двое - осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести", - акцентировал Варейкис.

Напомним, вице-спикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой в ПАСЕ намекнул об аннексии Украины. В частности, перед началом дискуссии Толстой сообщил журналистам, что не признает факт российской агрессии.