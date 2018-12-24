В Пентагоне подписали указ о выводе американских войск из Сирии

Указ о выводе американских войск из Сирии подписан, сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

По информации другого источника, документ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В указе сообщается, как и когда будут выведены войска из Сирии, но чиновники воздержались от подробностей.

Сейчас в Сирии находится около 2,6 тыс. американских военных. Их выведение может начаться в ближайшие недели.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал вывести половину войск из Афганистана.