В Пентагоне подписали указ о выводе американских войск из Сирии

Указ о выводе американских войск из Сирии подписан, сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.
По информации другого источника, документ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В указе сообщается, как и когда будут выведены войска из Сирии, но чиновники воздержались от подробностей.
Сейчас в Сирии находится около 2,6 тыс. американских военных. Их выведение может начаться в ближайшие недели.
Напомним, 21 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал вывести половину войск из Афганистана.