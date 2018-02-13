В Пхенчхане зарегистрировано почти 200 случаев заражения норовирусом

Число случаев заражения норовирусом в южнокорейском городе Пхенчхан, в котором проходит Олимпиада, возросло до 194. Об этом сообщает в понедельник организационный комитет Игр.

В карантине находятся 47 заболевших, 147 человек уже выздоровели. Комитет подчеркивает, среди заболевших олимпийских спортсменов нет.

В результате активного распространения вируса в преддверии открытия Олимпиады-2018, которое состоялось 9 февраля, около 1,2 тыс. охранников были отстранены от выполнения обязанностей, их отправили на карантин. Их сменили на посту военнослужащие.

Олимпиада продлится до 25 февраля.