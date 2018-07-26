В подаренном Путиным Трампу мяче был передатчик, - Bloomberg

Мяч, которого президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, был передатчик. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Фото: twitter.com/chastime

Но передатчик не является шпионским устройством: микросхема - это рекламируемая особенность мяча Adidas AG. Издание отмечает, что после такого подарка Трамп получил немало предостережений.

"Что же, некоторые из них лишь наполовину шутливые - о том, что сувенир с Кубка мира может прослушиваться", - пишет Bloomberg.

Как сообщили в Adidas, во время производства мяча микросхема NFC размещается внутри его. Микросхема расположена под логотипом, напоминающим значок сигнала Wi-Fi. Таким образом поклонники могут получать доступ к видеозаписям игроков и зписям соревнований, если приблизить мобильное устройство к мячу.

Эта функция есть в мяче матча кубка Чемпионата мира по футболу 2018 года. На сайте Adidas он продается за 165 долларов.

На фотографиях с пресс-конференции в Хельсинки, во время которой Путин вручил мяч Трампу, видно данный логотип, под которым размещается микросхема. Но на фото не заметно, могли ли эту микросхему удалить и заменить на шпионское устройство. Или же весь мяч подделали специально для встречи двух лидеров.

"Процесс проверки безопасности, который проводится для всех подарков, был проведен и в отношении футбольного мяча", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, после встречи Трампа с Путиным в Хельсинки стало известно, что президент США распорядился пригласить президента РФ в Вашингтон уже этой осенью. Пентагон 21 июля 2018 года заявил, что поддерживает проведение новой встречи Трампа и Путина в Вашингтоне.