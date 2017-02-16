В политике Трампа нет последовательной линии - немецкий дипломат

Глава Мюнхенской конференции по безопасности посоветовал новому президенту США Дональду Трампу не пользоваться лично микроблогом Twitter

С приходом Дональда Трампа к власти во внешней политике США возникла "максимальная неопределенность", считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Об этом сообщает Deutsche Welleсо ссылкой на газету Bild.

Немецкий дипломат раскритиковал политику Трампа как непредсказуемую и посоветовал новому президенту США не пользоваться лично микроблогом Twitter.

"Кто так грубо отзывается о СМИ, собственных спецслужбах и органах юстиции, как этот президент, тот наносит ущерб своей предсказуемости и своей команде", - заявил Ишингер.

Он также заявил, что в политике Трампа нет последовательной линии.

"Он ранее говорил, что хочет построить совершенно новые отношения с Россией, а теперь требует, чтобы Россия вернула Крым. Трамп должен выстроить собственный политический курс и следовать ему", - сказал Ишингер.

Критично глава Мюнхенской конференции отозвался и о способностях сотрудников администрации Трампа. По его словам, высшая ценность внешней политики - доверие и предсказуемость, уточнив, что американский президент окружил себя людьми, "чьи действия вызывают больше вопросов, чем ответов", поэтому "доверие и предсказуемость утрачиваются".

14 февраля 2017 года Трамп заявил, что ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.

Еще будучи кандидатом в президенты, 31 июля 2016 года Трамп в интервью СМИ заявлял, что так как "большинство жителей Крыма сделали свой выбор в пользу России", то США должны это учитывать. Он подчеркнул, что готов рассмотреть вопрос признания оккупированного Крыма частью РФ.

2 августа Трамп предостерег, что если США попытается силой вернуть оккупированный Россией Крым Украине, начнется Третья мировая война.