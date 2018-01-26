В Польше будут сажать за "бандеровскую идеологию"

За отрицание "преступлений бандеровцев" в Польше будут штрафовать, а особо рьяных - сажать на срок до 3 лет.

Сейм Польши принял предложенный фракцией Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

26 января в Сейме состоялось третье чтение пакета проектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете идеологии украинских националистов в Польше. За проголосовали большинство депутатов - 279 из 414.

В частности, принятый закон касается определения преступлений лиц и организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом. Также этот закон предусматривает возможность открытия уголовных производств против тех, кто отрицает эти преступления, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши.

Указано ,что за отрицание "преступлений бандеровцев" согласно закону предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Европейская правда пишет, что Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако он долго был заморожен. Депутаты планировали взяться за это в ноябре, но в последний момент он был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, было принято решение не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши в Украину.