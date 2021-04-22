В Польше и Мексике обнаружили фальшивые партии вакцины Pfizer

Компания Pfizer сообщила о выявленных партиях поддельных вакцин от коронавируса, которую она разработала вместе с компанией BioNTech.

Фальшивые вакцины обнаружили в Мексике и Польше. О подделке сначала сообщило издание Wall Street Journal. Вскоре представитель Pfizer в электронном письме к CBS MoneyWatch подтвердил, что такие случаи действительно были.

Обнаруженные в Мексике флаконы с поддельной вакциной имели неправильную маркировку, а вещество, которое содержалась во флаконах в Польше, вероятно было средством против морщин.

Компания Pfizer сотрудничает с правительствами, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями и другими лицами для борьбы с незаконной деятельностью.

Фармацевтическая фирма призвала пациентов не покупать вакцины в интернете, подчеркивая, что ни одна законная вакцина не продается следующим образом.

Люди могут получить безопасную и законную иммунизацию против коронавируса только в официальных местах вакцинации или в сертифицированных медицинских учреждениях. Реакция Польши

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что непроверенной вакциной никого не прививали.

В комментарии к статье Wall Street Journal заявили следующее:

- Все дозы были распространены в рамках Национальной программы иммунизации, которые поступают от производителя и являются полезными. Описанная информация является незаконной и связана с получением вакцины с непроверенных источников. Мы не регистрировали подобного типа вакцины в Польше, как отметили в статье, - сообщили в Минздраве.