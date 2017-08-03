В Польше поддержали подписание Трампом санкций против России

В Министерстве иностранных дел Польши поддержали подписание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

"Польша приветствует подписание законопроекта президента США Дональда Трампа, поддерживающее текущую политику санкций Соединенных Штатов по отношению к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что санкции против российского энергетического сектора, в том числе компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", соответствует стратегическим интересам польского региона Центральной и Восточной Европы. Она также может способствовать большей диверсификации поставок энергоносителей в Европейский Союз.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации. Сообщается, что Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.