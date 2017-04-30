В Польше рассказали, когда восстановят разрушенный памятник воинам УПА

Демонтированный памятник воинам УПА могут восстановить, если в могилах на кладбище в Грушовичах действительно есть останки украинцев, сообщает Укринформ.

По словам представителей Института национальной памяти Польши, польская сторона неоднократно заявила, что существующий от 1994 года объект на кладбище в Грушовичах нужно разобрать, чтобы провести археологические исследования. Цель раскопок - подтвердить наличие человеческих останков под памятником.

Также в ИНПП отметили, что если на кладбище обнаружат останки украинцев, то могила могла бы быть упорядочена Межведомственной комиссией Украины и подлежала бы юридической защите со стороны польского государства.

Кроме этого, польская сторона очень удивилась, что Украинский институт национальной памяти в ответ на демонтаж памятника в Грушовичах приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и предоставил разрешение на проведение работ по поиску захоронений и упорядочению польских мест памяти в Украине.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 апреля, в поселке Грушовичи в Польше активисты разобрали надгробный памятник воинам УПА. Правоохранительные органы не вмешались, поскольку действия активистов были согласованы с войтом гмины Стубно.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины осудили провокацию, произошедшую в поселке Грушовичи в Польше, в МИДе подчеркнули намерении обратиться к польской стороне с просьбой разъяснить произошедшее и пересмотреть легализацию всех мест захоронений на территории Польши и Украины для обеспечения надлежащей опеки на государственном уровне.