В Польше считают неуместным участие Путина в годовщине Второй мировой

Президента РФ Владимира Путина, лидера страны, ведущей агрессивную политику по отношению к соседям, было бы неуместно приглашать на годовщину вооруженной агрессии против Польши. Такое заявление сделал вице-премьер- министр Польши Яцек Сасин.

Власти Польши не собираются приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом 18 июля заявил сайту wp.pl польский вице-премьер Яцек Сасин.

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По его словам, было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".

Сасин отметил, что с высокой долей уверенности можно говорить о приезде президента США Дональда Трампа. На вопрос о присутствии на мероприятиях канцлера Германии Ангелы Меркель чиновник ответил, что сохраняет оптимизм на этот счет.

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В Польше убеждены, что событие будет иметь "всемирный масштаб".

Основная программа, приуроченная к годовщине начала войны, пройдет в Варшаве, а первая церемония состоится утром 1 сентября в Гданьске, где в этот день в 1939 году польская армия приняла бой против вермахта.

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