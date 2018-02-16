В Польше украинцев на собеседованиях для получения карты побыта стали спрашивать о Бандере

В Польше украинцев, которые планируют получить разрешение на проживание, на собеседованиях спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА. Об этом сообщает польское издание RP.pl со ссылкой на руководителя организации "Евромайдан Варшава" Наталью Панченко.

Если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.

По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

"Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания Польша", - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. "Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно кто и что сделал... Много людей погибло, это только известно."

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине, и которая привела к трагедии в польской истории.

Как сообщалось, президент Польши подписал закон об институте национальной памяти.