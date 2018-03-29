В Польше выросло число преступлений против украинцев на национальной почве - отчёт

В интернете отмечается рост численности полных ненависти комментариев, которые касаются украинцев, а случаи избиения украинских граждан на улицах польских городов случаются все чаще и чаще.

Украинское меньшинство в Польше и мигранты из Украины все чаще становятся жертвами преступлений на национальной почве. Такой вывод следует из отчета, подготовленного Объединением украинцев в Польше, передает Польское радио.

В публикации "Украинское меньшинство и мигранты из Украины в Польше. Анализ дискурса" исследуются явления, касающиеся украинского национального меньшинства, и подчеркиваются попытки формирования постоянного негативного имиджа мигрантов из Украины. Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима отмечает, что это грозит прежде всего мигрантам из Украины.

"Мигранты из Украины, кроме крупных городских центров, появляются почти в каждом польском городе и городке, и даже в тех регионах, где, учитывая, хотя бы, тысячелетнюю историю сосуществования поляков и украинцев, ранее украинцев никогда не было. Такие местные сообщества не готовы к ним. С другой стороны, появились такие люди, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе враждебности к мигрантам из Украины", - пишет Тима.

Спикер по гражданским правам Адам Боднар говорит, что тревожным сигналом, который следует из этого отчета, является рост численности полных ненависти интернет-комментариев, которые касаются украинцев. Также он обращает внимание на использование исторической политики для создания напряжения в этом вопросе.

"К сожалению, реакция со стороны полиции и прокуратуры не всегда является достаточной. Особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных в Интернете, то есть о языке ненависти. Однако, к счастью, я бы сказал, что такая реакция является в меру порядочной, если речь идет о реакции полиции и прокуратуры в случаях избиения на национальной почве", - заявляет спикер.

Ранее Министерство иностранных дел Польши отметило, что не видит роста антипатии к украинцам со стороны поляков, так же как и роста общей неприязни. А факты нападений на граждан Украины за их национальность назвали "одиночными досадными случаями".

Напомним, украинские рабочие в 2017 году перечислили в Украину из Польши сумму, которая равна 3-4% украинского ВВП, а по данным Управления по делам иностранцев, число граждан Украины, которые имеют разрешение на постоянное или временное пребывание в Польше, превысило 150 тыс. Это втрое больше, чем в 2015 году. Этими данными не охватывается число украинцев, которые находятся в Польше на основании виз.

По материалам: Польское радио