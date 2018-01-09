В Польше взялись за фирму, где украинцев одели в сине-желтую форму

Уполномоченный по гражданским правам Польши просит местную инспекцию труда проверить предприятие Lindab близ Варшавы, где работников с Украины заставили носить сине-желтую форму.

Об этом говорится в ответе офиса официального представителя на запрос собственного корреспондента Укринформа.

"Уполномоченный по гражданским правам автоматически инициировал рассмотрение этого дела. Спикер обратится к окружному инспектору труда в Варшаве о проведении соответствующей проверки. Ее результаты будут основанием для анализа этого дела и возможных дальнейших действий уполномоченного", - сообщили агентству в офисе представителя гражданских прав Польши.

Как сообщалось, украинские работники на международном предприятии Lindab, специализирующемся на производстве крыш, водосточных и вентиляционных труб, обязаны носить сине-желтую рабочую форму. Директор предприятия утверждает, что это облегчает коммуникацию, а эксперты считают это проявлением дискриминации по национальному признаку. Читайте также: В Польше работодатель заставляет украинцев носить сине-желтую форму

В Lindab работают 200 человек, в том числе 40 украинцев. Польские сотрудники тоже носят разную форму, но цвет одежды зависит от того, в каком отделе работает сотрудник. Зато все украинцы, независимо от отдела работают, носят сине-желтую форму.

Эта ситуация вызвала недоумение у одного из международных контрагентов польского предприятия. Поэтому он сообщил об этом случае организацию по противодействию расизму "Никогда больше".

Это дело получило широкую огласку в польских СМИ.