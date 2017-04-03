В Польше заявляют, что в крушении самолета под Смоленском виновны российские диспетчеры

Польские прокуроры после исследования всех доказательство относительно крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском в РФ установили, что виновными в этом являются российские диспетчеры и некое "третье лицо". Об этом заявил прокурор Марек Пощенек, пишет Корреспондент.

Он уточнил, что правоохранители сформировали новые обвинения только после исследования информации, которая хранится в 2 тысячах томов материалов.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Польша требует от России безотлагательно передать ей обломки Ту-154М, разбившегося под Смоленском, а также неизвестные Варшаве стенограммы переговоров из кабины борта номер один.