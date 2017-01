В Польшу прибыли танки M1 "Абрамс" из США

В Польшу прибыла военная техника - первая партия танков из Соединенных Штатов, в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает TVN24.pl.

"Американские военные опубликовали фотографию, на которой изображено разгрузку первого танка M1 "Абрамс" на польской земле. Это не первая такая машина в Польше, но первое подразделение танковой бригады, которая перебрасывается НАТО на восток", - сообщает издание.

Фотографию опубликовала 16 Бригада материально-технической поддержки в ЕС. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.

"Первый танк "All American" прибыл в Польшу", - говорится в сообщении 16 Бригады.

#HappeningNow the first tank "All American" has touched down in Poland #Readiness @GENMarkMilley @SECARMY @USArmyEurope pic.twitter.com/ZYkkRZBSWB

Фото Твітер @16thSustBde