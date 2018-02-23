В посольстве России в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина

23 февраля 2018, 00:29
 В мире Источник: ICTV Факти

В посольстве Российской Федерации в Аргентине правоохранители обнаружили 389 кг кокаина.

Об этом сообщает Сlarin.

По информации издания, наркотики были спрятаны в 12 чемоданах среди дипломатической почты.

Подчеркивается, что груз предназначался для отправки в Россию. На данный момент задержали 5 подозреваемых.

Подозрительные чемоданы нашли еще в конце 2016 года, однако данные об этом были засекречены. Чтобы поймать преступников, полицейские заменили кокаин на муку и установили GPS слежение.

Фото: Сlarin

 

 
Источник: ICTV Факти
 
 
 