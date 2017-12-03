В Праге обвалился Тройский мост

В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили об отсутствии украинцев среди пострадавших во время обвала Тройского моста в Праге.

В Праге в субботу обрушился легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, в результате чего пострадали четыре человека.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате падения Тройского моста в Праге", – говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД на аккаунте в Твиттер в субботу вечером со ссылкой на данные консульства.

Вместе с тем, в чешских СМИ подчеркнули, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации представителя городской полиции Праги Томаша Гулана, сейчас вертолет с аппаратурой для тепловой съемки исследует дно реки в районе аварии и следит за ситуацией под упавшей частью моста. Задействованы также каноисты расположенного на острове спортклуба.

Отмечается, что мост соединял правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра Праги. Специалисты обследовали мост в 2011 году и вынесли тогда вердикт, что он прослужит не более шести лет.