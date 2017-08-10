В рамках соглашения Договора по открытому небу, самолет РФ пролетел над Белым домом и Пентагоном

9 августа российский самолет пролетел над несколькими важными американскими объектами: Белым домом, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, где находится лайнер главы США.

Об этомсообщает Politico.

Сотрудники Пентагона пояснили, что самолет ВКС РФ смог совершить полет над важными объектами страны на основании Договора по открытому небу. В рамках этого соглашения военные наблюдатели имеют право летать почти над любым объектом, находящимся на американской территории.

Отмечается, что в этот раз российскому Ту-154 позволили пролететь на высоте 1 км через сверхсекретную зону воздушного пространства президентской администрации. Маршрут был одобрен властями США, на борту российского судна находились американские военные.

Представитель Пентагона разъяснил, что наблюдателей пускают на любую территорию "за несколькими исключениями". При этом все полеты "тщательно контролируются" со стороны США.