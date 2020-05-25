Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня. Про це повідомили у Геологічній службі Сполучених Штатів, передає УНН.

Іранська новинна агенція з посиланням на Сейсмологічний центр при Геофізичному інституті Університету Тегерану повідомляє, що поштовхи почалися о 13:41 за місцевим часом (12:41 за часом Києва) на глибині 10 кілометрів.

У свою чергу, з боку державних ЗМІ Ісламської Республіки Іран наразі не надходило подібної інформацію.

Повідомлень про поранених чи загиблих наразі немає.

На початку травня в Ірані стався потужний землетрус, внаслідок якого постраждали понад десяток людей, ще щонайменше дві особи - загинули.