В Ірані заявили, що не будуть виплачувати компенсацію МАУ за літак

В Ірані заявили, що не будуть виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за літак, збитий Тегераном в січні, оскільки той був застрахований європейськими фірмами.

Про це сказав у понеділок глава Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими (страховими) компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", - сказав він.

Відзначається, що коментарі Сулеймані стосувалися літака і не стосувалися можливої компенсації сім'ям жертв.

Нагадаємо, в кінці липня в Києві стартували переговори України і Ірану щодо компенсацій жертвам авіакатастрофи українського літака рейсу PS752, збитого над Тегераном в січні. Наступний раунд переговорів відбудеться в жовтні 2020 року в Тегерані.