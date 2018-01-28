В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой

Слова польского премьера Матеуша Моравецкогоо том, что Россия является наибольшей угрозой для Польши, не имеют под собой никакого основания. Об этом первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил в Facebook.

"Что касается обвинений в адрес России, с которыми выступил премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий, то наша страна не дала для них ни одного повода. Подчеркиваю - ни одного. Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения", - отметил он.

Кроме того, Клинцевич упрекнул власти Польши в поддержке национализма, который создает "почву" для прорастания "идеологии фашизма".

"Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии. Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть - национализм просто зашкаливает", - заявил он.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico заявил, что наибольшей угрозой для Польши является агрессивная политика России.