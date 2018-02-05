В РФ подтвердили размещение Искандеров в Калининградской области

Литовская разведка сообщает, что этот шаг сделан для того, чтобы иметь возможность поражать цели НАТО в регионе

Россия в понедельник, 5 февраля, разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер, способные переносить переносить ядерные боеголовки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, передает российский Интерфакс.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: "Разместили мы, и что теперь?"

Ранее сегодня министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области Искандеры, способные переносить ядерные боеголовки. По его словам, Россия намерена сделать область их постоянным местом дислокации.

"Это означает не только угрозу для Литвы, но и для половины Европы", - сказала глава литовского государства Даля Грибаускайте в Рукле, где она участвовала в первой годовщине развертывания многонационального батальона НАТО в Литве.

По его словам, ранее оперативно-тактические ракетные комплексы лишь временно доставлялись в Калининградскую область для проведения учений.

Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК Искандер в Калининградской области размещены для их потенциального использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, поскольку для поражения целей на территории Литвы теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.