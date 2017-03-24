В РФ предложили не пускать сборную Украины на Чемпионат мира в 2018 году в отместку за Самойлову

В России предложили не пускать сборную Украины на Чемпионат мира в 2018 году в отместку на запрет на участие Юлии Самойловой в Евровидении-2017.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, удивление. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников?" - возмутился чиновник.

По словам Джабарова, данную ситуацию Россия должна использовать в будущем и для того, чтобы запретить участвовать Украине в ЧМ можно найти массу предлогов.

"Представьте: ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, предлогов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", - заключил он.

Напомним, что в России отказались от выступления Самойловой по видеосвязи на Евровидении. Представители "Первого канала" отметили, что Европейский вещательный союз не должен "изобретать новых правил для российского участника в 2017 году" и "способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом".

Ранее Европейский вещательный союз предложил российскому Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе Евровидение-2017. Организаторы предлагают организовать трансляцию выступления Самойловой по видеосвязи в полуфинале конкурса.