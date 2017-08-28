В РФ прокомментировали слова Волкера про изоляцию России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об изоляции России. Он считает, что изоляции "нет и не будет".

"Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет. Россия не будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам", - написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил, что Россия из-за продолжающегося на востоке Украины кризиса может оказаться в экономической и дипломатической изоляции. По его словам. РФ готова "принять" существующее положение вещей тихо угасающего конфликта, а это может обернуться последствиями для Москвы.