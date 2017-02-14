В РФ прокомментировали увольнение Флинна: В США болеют "русофобией" и "паранойей"

Россияне назвали отставку советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его контактов с российской стороной без ведома администрации США "русофобией" и "паранойей". Об этом председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, передают Украинские Новости.

"Или Трамп не нашел необходимой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, или русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", - написал он.

Оказалось, что Флинн посещал Москву и даже общался с послом РФ в Вашингтоне.

"Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) - это даже не паранойя, а нечто неизмеримо худшее", - добавил он.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку.

Ранее СМИ писали о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал снятие санкций с российским послом Сергеем Кисляком.