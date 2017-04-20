В РФ сенатор предложил возвращать туристам деньги за отдых на российских курортах

Сенатор Игорь Фомин предложил предоставлять налоговый вычет до 120 тыс. рублей россиянам, которые покупают путевки в санатории и на курорты России. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что на данный момент налоговый вычет в сфере туризма в России распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путевки.

Фомин считает, что предлагаемые и меры помогу существенно увеличить объем туристического рынка страны.

Также стало известно, что сенаторы разрабатывают и законопроект об уменьшении налога на прибыль организациям, которые покупают сотрудникам путевки.

Ранее сообщалось, что глава Ростуризма призвал активней развивать систему «все включено» в России.