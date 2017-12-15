В РФ суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, сообщила судья, зачитывая приговор, передает телеканал "Дождь".

В приговоре говорится, что он получил взятку в особо крупном размере.

Перед началом заседания Улюкаев сказал, что ожидает справедливого приговора. Он отметил, что готовится "к долгой и счастливой жизни".

Экс-министр рассказал, что взял с собой в суд вещи. По информации "Дождя", Улюкаев принес маленький чемодан.

"Новая газета" пишет, что заседание началось на полтора часа позже, чем планировалось.

"Давайте, как в школе: 15 минут ждем и уходим", пошутил Улюкаев.

15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".

Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны Федеральной службы безопасности РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал угостить его очень вкусным вином.

Обвинение попросило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Российская прокуратура считает, что своими действиями бывший министр "подорвал авторитет власти и доверие к ней".